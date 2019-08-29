Сына бывшего главы МВД Киргизии объявили в розыск

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Сын бывшего замглавы МВД Киргизии Курсана Асанова объявлен в розыск за соучастие в передаче сторонникам экс-президента республики Алмазбека Атамбаева вещественных доказательств во время событий 7-8 августа в селе Кой-Таш, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

"Следствием установлено, что 8 августа Курсаном Асановым была организована незаконная передача вещественных доказательств, документов и иных предметов, вынесенных им из дома Атамбаева в селе Кой-Таш через своего телохранителя Пайзылда уулу Дамирбека. В тот же день промежуток времени с 21.00 (18.00 мск) до 21.15 (18.15 мск) возле здания МИД Киргизии по указанию Асанова передал вещдоки его сыну Мухаммед-Али Асанову, для дальнейшей передачи сторонникам Атамбаева", - пояснили в четверг "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

27 августа Курсану Асанову вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 43 (соучастие в преступлении) и статьей 320 (злоупотребление должностным положением) УК Киргизии.

По данным генпрокуратуры, в тот же день по подозрению в соучастии преступления в отношении Мухаммед-Али Асанова заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Его объявили в розыск.

Ранее, 23 августа по подозрению в соучастии в незаконной передаче документов и иных предметов, имеющих существенное значение по делу сторонников Атамбаева, задержан сотрудник полка спецназначения МВД Киргизии Пайзылда уулу Дамирбек.

13 августа премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, после проведенного Службой внутренних расследований МВД служебного расследования в отношении Курсана Асанова, отправил его в отставку. Асанов освобожден от должности с формулировкой "в связи с предательством интересов милиции и утратой доверия".

14 августа Военная прокуратура Киргизии приступила к расследованию уголовного дела о превышении должностных полномочий Асановым в ходе переговоров с экс-президентом республики Атамбаевым во время беспорядков 7-8 августа в селе Кой-Таш и несоблюдении норм следственных действий при изъятии огнестрельного оружия.

Асанов занимал должность замминистра МВД Киргизии с 2011 года.

7 августа в селе Кой-Таш под Бишкеком спецназ группы "Альфа" Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял попытку силового задержания экс-президента республики Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения в грудь. Шестеро бойцов "Альфы" были взяты в заложники и отпущены на следующий день.

Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.

20 августа суд продлил арест Атамбаева до 26 октября.

Сообщалось, что бывший президент Киргизии подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа. Ему также предъявлены обвинения в коррупции и незаконном обогащении.