Пираты сообщили о нормальном состоянии моряков, захваченных ими близ Камеруна

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Пираты, захватившие моряков у берегов Камеруна, вышли на связь с компанией-судовладельцем, но пока не вели переговоры о выкупе, сообщил "Интерфаксу" во вторник председатель Российского профсоюза моряков Юрий Сухоруков.

"Вчера вечером они вышли на связь с компанией-судовладельцем. Сообщили, что люди живы и здоровы, что у них есть продовольствие и вода. Единственное, чего им не хватает, это одежды и лекарств. Поэтому для них попросили набор лекарств, в первую очередь от малярии", - сказал Сухоруков.

Он добавил, что про размер выкупа и порядок его передачи речи пока не шло, сегодня-завтра пираты должны вновь выйти на связь.

"Мы (профсоюз - ИФ) в этом деле никаким образом не участвуем, здесь каждый должен заниматься своим делом. Судовладелец нанял компанию переговорщиков, как это обычно бывает. Практика такова, что, как правило, все заканчивается благополучно, судовладелец платит выкуп", - добавил он.

Ранее в МИД РФ сообщили, что 15 августа в районе камерунского порта Дуала неизвестными было атаковано грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Оно принадлежит гамбургской судоверфи MC (MarConsult Schiffahrt GmbH & Co). Захвачены были восемь членов экипажа.

МИД РФ сообщил о троих россиянах среди захваченных моряков. Прокуратура Гамбурга заявила о четверых гражданах РФ, оказавшихся у пиратов.