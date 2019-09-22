Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили

По данным дипломатов, их жизни и здоровью ничего не угрожает, россияне находятся в Германии и в скором времени отправятся домой

Фото: YAY/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.

"Российские моряки, захваченные пиратами у берегов Камеруна 15 августа, освобождены. Данную информацию подтверждает компания-работодатель", - говорится в сообщении посольства РФ в Камеруне, размещенном в воскресенье в фейсбуке.

Как отмечают дипломаты, жизни и здоровью россиян ничего не угрожает, в настоящее время они находятся в Германии и в скором времени отправятся на родину.

Ранее в МИД России рассказали, что 15 августа в районе камерунского порта Дуала неизвестными было атаковано грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Оно принадлежит гамбургской судоверфи MC (MarConsult Schiffahrt GmbH & Co). В ведомстве сообщили, что нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое россиян. Прокуратура Гамбурга заявила о четверых гражданах РФ, оказавшихся у пиратов.

В свою очередь зарубежные СМИ сообщали, что пираты захватили в плен украинских и китайских моряков. По данным источника в военно-морском флоте, похитителями, вероятно, были нигерийские пираты.

На связь с компанией-судовладельцем пираты вышли вечером 19 августа.