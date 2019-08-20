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Что произошло за день: вторник, 20 августа

Проблемы вокруг станций мониторинга радиации в России, отставка итальянского премьера и первый полет российского беспилотника "Альтиус"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В МИД РФ назвали добровольным делом передачу данных со станций мониторинга радиации. Ранее технический секретариат ОДВЗЯИ пожаловался на потерю связи с четырьмя станциями на территории России после инцидента под Северодвинском. Днем во вторник в организации сообщили о получении сигнала с двух станций. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Владимира Путина информируют о происходящем в Архангельской области, а сообщения о радиоактивном облаке над Уралом и Сибирью абсурдны.

- Оскорбивший Путина журналист "Рустави 2" уволен. Георгий Габуния и еще несколько ведущих журналистов лишились работы из-за заявлений о создании нового канала.

- Премьер-министр Италии подал в отставку. Свой уход Джузеппе Конте объяснил критикой со стороны партии "Лига" - одного из партнеров правящей коалиции.

- Сирийская армия сообщила о бегстве боевиков из Хан-Шейхуна в провинции Идлиб в сторону Турции. Члены "Хайат Тахрир Аш-Шам" (прежнее название - "Джабхат Ан-Нусра", запрещена в РФ) подтвердили отступление, но в районе города действуют боевики и из других групп, о них не сообщается. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные находятся в Идлибе "на земле", и вылазки террористов будут жестко пресекаться.

- Российский тяжелый беспилотник "Альтиус" совершил первый полет. Шеститонный аппарат подходит для всех типов разведки и может нести до двух тонн боевой нагрузки.

- "Тинькофф" отказался от крупнейшей сделки на офисном рынке Москвы. Группа планировала переехать в строящийся бизнес-центр "Акватория" в 2022 году, но переключилась на поиски более выгодных вариантов.

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