Белый дом отменил визит Трампа в Данию

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Белый дом отменил запланированный на 2-3 сентября визит президента США Дональда Трампа в Данию, сообщил во вторник телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Представитель Белого дома подтвердила телеканалу данную информацию. Трампа пригласила на официальный визит датская королева.

Ранее Дональд Трамп заявил, что переносит визит на две недели после заявления премьер-министра Дании о незаинтересованности датской стороны в продаже Гренландии Соединенным Штатам.

"Дания - очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении покупки Гренландии, я отложу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время", - написал Трамп в своем твиттере.

На прошлой неделе стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. В Дании удивились идее американского президента, а правительство этой автономной территории Дании исключило идею продажи острова.