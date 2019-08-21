Датские политики оскорбились переносом Трампом визита в Копенгаген

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Датские политики посчитали оскорблением то, что президент США Дональд Трамп перенес запланированный визит после заявления премьер-министра Дании о незаинтересованности датской стороны в продаже Гренландии Соединенным Штатам. Об этом сообщает агентство EFE.

Правительство Дании пока не выпустило официальное заявление по этой теме, но многие политики из ведущих местных партий раскритиковали Трампа за "отсутствие уважения и оскорбление страны" и ее королевы Маргрете II.

Член парламента и представитель "Красно-зеленой коалиции" Пернилле Скиппер написал в твиттере, что "Трамп живет на другой планете".

Член парламента Мортен Эстергорд, бывший министр экономики страны, заявил, что в данном случае "реальность превзошла фантазии" и выразил удивление тому, что в Вашингтоне никто не сказал Трампу, что он никак не сможет купить Гренландию.

"Президент Соединенных Штатов отложил визит в Данию потому, что у нее нет интереса обсуждать продажу Гренландии. Это шутка? Это очень оскорбительно для жителей Гренландии и датчан", - заявила в твиттере экс-премьер Дании Хелле Торнинг-Шмитт.

Кроме того, бывший глава МИД страны, член парламента от оппозиции, Кристиан Йенсен назвал нынешнюю ситуацию дипломатическим кризисом, а также заявил о необходимости перестраивать отношения между двумя странами.

Представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов также употребил слово "оскорбление" в своем комментарии относительно ситуации и поинтересовался у Трампа, не хочет ли он продать часть территории США, отмечает EFE.

Вице-президент Датской народной партии Сорен Эсперсен, ранее называвший Трампа "сумасшедшим", предложил ему не переносить визит, а совсем отменить. "Мы тут заняты другими делами", - написал он в твиттере.

Со своей стороны представитель датской королевской семьи сообщил, что новость о переносе визита на неопределенный срок стала сюрпризом для монарших особ Дании.

Ранее сообщалось, что Трамп решил отложить назначенную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен на неопределенный срок из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.

Газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на двух помощников президента Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Информация о намерениях Трампа вызвала критику как в Гренландии, так и в Дании. Так, премьер-министр Дании Фредериксен подчеркнула, что считает идею покупки Гренландии у Дании "абсурдной темой" и исключила возможность ее продажи.