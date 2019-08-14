В Киргизии задержан подозреваемый в убийстве бойца спецназа в доме Атамбаева

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Подозреваемый в убийстве сотрудника спецподразделения "Альфа" Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии в доме экс-президента республики Алмазбека Атамбаева задержан, сообщил в среду "Интерфаксу" адвокат Кайрат Загибаев. Он представляет интересы родственников погибшего сотрудника "Альфы".

По его словам, имя подозреваемого в убийстве в интересах следствия пока не разглашается. "Думаю, в течение двух-трех дней следствие озвучит имя подозреваемого", - сказал Загибаев.

"Это не снимает с Атамбаева ответственности за события в Кой-Таше, в которых пострадали многочисленные мирные жители и сотрудники силовых ведомств, погиб сотрудник спецназа", - сказал адвокат.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Спецназовец Усенбек Ниязбеков умер от огнестрельного ранения в грудь. Шесть сотрудников "Альфы" были взяты в заложники и отпущены на следующий день.

Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сам. Около 1,5 тысяч его сторонников, собравшихся в Бишкеке, разогнали. Атамбаева арестовали до 26 августа.

За два дня столкновений сторонников Атамбаева и силовиков в селе Кой-Таш и Бишкеке пострадали 170 человек, 79 из них - сотрудники правоохранительных органов.

Атамбаев является подозреваемым по четырем уголовным делам: по событиям 7-8 августа в селе Кой-Таш, по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, по незаконному освобождению в 2013 году "криминального авторитета" Азиза Батукаева и по передаче в собственность здания "Форум" в Бишкеке, где расположены штаб-квартира основанной Атамбаевым Социал-демократической партии и принадлежащий экс-президенту телеканал "Апрель".