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В Бишкеке арестовали имущество мечети, построенной на деньги Атамбаева

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Бишкеке Первомайский суд арестовал имущество мечети, которую построили на деньги бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Это решение приняли по ходатайству военной прокуратуры, которая проверяет источники финансирования строительства этой мечети, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Киргизии.

Пока ведомство установило, что Атамбаев построил мечеть на участке площадью гектар, который был зарегистрирован на научно-производственную фирму "Форум", которая фактически принадлежит бывшему президенту. Культовое сооружение открыли 4 апреля 2019 года в память о жертвах апрельской революции 2010 года, в результате которой был свергнут президент Курманбек Бакиев.

Атамбаева задержали и арестовали после спецоперации со штурмом его дома в селе Кой-Таш 7 и 8 августа. Спецоперацию проводили, чтобы его задержать как подозреваемого в нескольких коррупционных преступлениях. Сторонники бывшего президента оказали сопротивление силовикам, пострадали около 140 человек с обеих сторон, один боец спецназа погиб от огнестрельного ранения.

После этого бывшему президенту предъявили обвинения еще и по делу о столкновениях 7-8 августа.

16 августа суд арестовал имущество Атамбаева и его родственников, в том числе 25 счетов в коммерческих банках республики, ряд компаний и организаций, в числе которых ОАО "Кыргызавтомаш" (бывший Фрунзенский автосборочный завод), телеканал "Апрель", ОАО "Медиа Форум" и Общественный фонд "Апрель", а также жилье, земли, автомобили, пастбища и многолетние насаждения.

Бишкек Генпрокуратура Алмазбек Атамбаев. Апрель Кыргызавтомаш

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