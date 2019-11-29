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В Белоруссии через год запретят пластиковую посуду в общепите

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Белоруссии предприятиям общественного питания с января 2021 года запретят использовать и продавать одноразовую пластиковую посуду, сообщило Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Такое постановление выпустило правительство страны.

Сейчас министерство изучает рынок посуды в секторе общепита, чтобы составить перечень одноразового пластика, который попадет под запрет. На это у ведомства есть три месяца.

С 2021 года в Евросоюзе будет запрещено производство и продажа одноразовых пластиковых изделий - посуды, приборов, коктейльных соломинок, пищевых контейнеров и ватных палочек для чистки ушей. С 2020 году такие изделия будут запрещены во Франции, Великобритания задумалась об их запрете еще в 2018 году. Отказываться от одноразового пластика начали отдельные сети общепита.

Белорусссия МАРТ ЕС

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