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Роспотребнадзор и Минприроды согласились с идеей полного запрета пластиковых пакетов

Роспотребнадзор и Минприроды согласились с идеей полного запрета пластиковых пакетов
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Профильные ведомства обсудили проблему отходов на заседании совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

Перечень предложений, представленных Минприроды и Роспотребнадзором опубликован на сайте совета.

В частности, Минприроды поддерживает инициативу введения запрета на продажу одноразовых изделий из пластика, хотя и признает, что в условиях рыночной экономики запрет должен иметь достаточную обоснованность и учитывать последствия для хозяйствующих субъектов.

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В свою очередь Роспотребнадзор также считает целесообразным законодательно закрепить поэтапного сокращения - вплоть до полного запрета - производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли.

Кроме того, ведомство выступает за обязательные норм многократного использования отдельных видов тары и упаковки, а также переработки отходов упаковочных материалов для их повторного использования. Также Роспотребнадзор указывает на необходимость стимулировать производство многоразовой упаковки и полимерных материалов, способных саморазрушаться (например, в компосте, под воздействием ультрафиолетовых лучей, температуры и т. п.).

Еще одной инициативой Роспотребнадзора является идея введения запрета на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу. Предлагается разработать порядок использования пищевых отходов и невостребованных пищевых продуктов как источников биоэнергетики.

Роспотребнадзор Минприроды

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