Израиль нанес ответные удары по морским объектам в секторе Газа

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (IDF) нанесла удары по морским целям в секторе Газа после того, как израильские военные получили данные о запуске ракеты по своей территории со стороны Палестины, сообщается в твиттере IDF.

Спустя час израильское оборонное ведомство сообщило о пуске второй ракеты с территории сектора Газа.

Как сообщает The Times of Israel, первая ракета упала на открытом поле в Израиле. После этого на границе с Газой были активированы предупреждающие сирены, отмечает издание.

The Jerusalem Post подчеркивает, что, согласно сообщениям израильских военных, это уже пятый ракетный пуск со стороны Газы в последние шесть дней.