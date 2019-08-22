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Израиль нанес ответные удары по морским объектам в секторе Газа

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (IDF) нанесла удары по морским целям в секторе Газа после того, как израильские военные получили данные о запуске ракеты по своей территории со стороны Палестины, сообщается в твиттере IDF.

Спустя час израильское оборонное ведомство сообщило о пуске второй ракеты с территории сектора Газа.

Как сообщает The Times of Israel, первая ракета упала на открытом поле в Израиле. После этого на границе с Газой были активированы предупреждающие сирены, отмечает издание.

The Jerusalem Post подчеркивает, что, согласно сообщениям израильских военных, это уже пятый ракетный пуск со стороны Газы в последние шесть дней.

Израиль Сектор Газа

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