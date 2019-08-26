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Израиль в понедельник нанес авиаудары по сектору Газа

Удары произошли после ракетной атаки по Израилю со стороны Газы

Израиль в понедельник нанес авиаудары по сектору Газа
Сектор Газа (архив)
Фото: Zuma/TASS

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В понедельник в ответ на пуски трех ракет из сектора Газа ВВС Израиля нанесли несколько ударов по позициям движения ХАМАС в секторе Газа, сообщили израильские военные.

Сообщений о возможных потерях не поступало.

Накануне, как сообщалось, из сектора Газа по территории Израиля были пущены три ракеты. Две из них были сбиты средствами ПВО Израиля, информации о том, что произошло с третьей ракетой, не поступало.

Израильское военное командование подтвердило в ночь на минувшее воскресенье, что нанесло в субботу вечером серию авиаударов по объектам к югу от сирийской столицы Дамаска. Эти объекты, по версии израильской стороны, находились под контролем шиитских военизированных формирований и сил иранского подразделения "Кудс".

Целью авиаударов было предотвращение атак на северные районы Израиля.

Предполагалось, что иранские бойцы и шиитские ополченцы собирались в ближайшие дни атаковать израильскую территорию при помощи беспилотников.

Ранее сирийские СМИ сообщили об отражении атаки в небе над Дамаском.

Израиль сектор Газа

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