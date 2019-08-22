СМИ узнали о готовности Японии обсуждать возвращение России в G8

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Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Правительство Японии открыто для обсуждения возможности вернуть Россию в "Большую восьмерку", в том числе если тема будет поднята на саммите "Большой семерки" в Биаррице. Об этом агентству EFE сообщил высокопоставленный источник в японском МИД.

В Токио считают важным подключать Россию к обсуждению значимых международных вопросов и приняли к сведению позицию, которую недавно высказал президент США Дональд Трамп, сказал он.

Трамп недавно поднял вопрос о возвращении России в G8. Он сказал, что это было бы целесообразным, поскольку многое из того, что обсуждают участники "семерки", касается России. Он также высказал мнение, что российский президент Владимир Путин своей политикой "переиграл" бывшего президента США Барака Обаму, при котором страны G8 в 2014 году перешли к формату "семерки".

Для руководства Франции возвращение России в "Большую восьмерку" будет возможно при условии прогресса в урегулировании кризиса в Донбассе и выполнения "Минских соглашений", сообщили французские СМИ со ссылкой на источники.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россию исключили из G8 из-за ситуации на Украине, и добавила, что для обратного решения нужен прогресс в реализации "Минских договоренностей".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что еще не выполнены условия для возвращения России в "Большую восьмерку".