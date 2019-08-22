В Канаде заявили, что РФ может вернуться в G8 при возврате Крыма Киеву

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Россия может вновь стать членом G8 в случае возврата Крыма Киеву и прекращения конфликта на востоке Украины, заявила в четверг глава МИД Канады Христя Фриланд.

"Для России способ продемонстрировать, что она хочет сделать это (вернуться в G8 - ИФ), это уйти из Крыма и прекратить войну на Донбассе. Это очень просто", - сказала она на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео.

Она добавила, что при выполнении этих условий все в G7 были бы рады видеть Россию снова в своих рядах.

В среду президент США Дональд Трамп подтвердил, что считает полезным возвращение России в формат G8.

"Я думаю, было бы хорошей вещью, если бы Россия была бы там (в G8 - ИФ)", - цитирует слова президента пресс-пул Белого дома.

Накануне Трамп также заявлял, что формат G8 следует восстановить, потому что многие вопросы касаются России.

На такие заявления Трампа уже отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что условия для возвращения России в G8 все еще не могут считаться выполненными.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, напомнила, что Россию исключили из G8 из-за ситуации на Украине, и указала на необходимость успехов в реализации минских договоренностей для возвращения РФ в G8.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что России нужно будет дать возможность вернуться в G8 после решения украинского кризиса.

Журналист CNN Кайли Атвуд сообщала в твиттере, что Трамп и Макрон в телефонном разговоре обсудили возможность приглашения России для участия в следующей встрече G7 в 2020 году.

Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте еще в июне заявлял, что возвращение России в "Группу восьми" помогло бы избежать многих кризисных ситуаций.

C 2014 года G8 вернулась к проведению встреч в формате G7 - без России. Это стало реакцией участников на присоединение Крыма к РФ.