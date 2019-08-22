В Москве скончался заслуженный артист России Виктор Власов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Заслуженный артист России Виктор Власов скончался на 66-м году жизни, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте московского академического театра имени Маяковского.

"С прискорбием сообщаем, что 22 августа ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов. Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая вечная память!", - отмечается в сообщении.

Виктор Власов - заслуженный артист России, актёр Московского академического театра им. Маяковского. Участвовал в спектаклях "Аристократы", "Проводы", "Трамвай Желание", "Беседы с Сократом", "Ревизор".