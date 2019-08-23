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"Ведомости" узнали об иске производителя "Вия" к Джеки Чану и Шварценеггеру

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий "Русской фильм группы" обратился с иском с требованием взыскать с китайской China Film Group, актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу газета "Ведомости".

По данным газеты, РФГ финансировала фильм "Тайна печати дракона", в котором снимались Чан и Шварценеггер в эпизодических ролях, однако из-за неудачного старта в Китае, где фильм уже вышел, банкротящаяся компания не может получить с него доход. В России премьера фильма состоится в сентябре.

Продюсер фильма Алексей Петрухин назвал требования бесперспективными, поскольку 200 млн рублей, выделенные РФГ на фильм, не принадлежали ни частным инвесторам, ни самой компании, а были получены от Фонда кино.

За первый уикенд фильм собрал 2,1 млн долларов.

Джеки Чан Арнольд Шварценеггер

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