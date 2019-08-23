Суд Гонконга продлил запрет на акции протеста в международном аэропорту

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Высокий суд Гонконга в пятницу продлил ранее распространенный запрет на проведение массовых акций протеста в терминалах международного аэропорта города, сообщило Центральное телевидение Китая.

Постановление суда указывает, что для проведения массовых мероприятий в аэропорту необходимо специальное разрешение. В сообщении отмечается, что запрет направлен против "тех, кто хочет преднамеренно воспрепятствовать или затруднить нормальную работу аэропорта".

Решение о продлении запрета было принято в условиях, когда активисты протестных выступлений в Гонконге, по информации западных СМИ, готовятся в выходные дни повторить выступления как на улицах города, так и в аэропорту.

Ранее из-за акций протеста в аэропорту, которые проходили несмотря на судебный запрет, деятельность воздушной гавани практически прекращалась, отменялись сотни авиарейсов, отмечались столкновения между протестующими и полицией.

Массовые уличные акции продолжаются в Гонконге уже два месяца, они стали ответом на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.

После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Ранее Лэм заявила, что этот специальный административный район Китая столкнулся с экономическим кризисом пострашнее, чем вспышка атипичной пневмонии в 2003 году или финансовый кризис в 2008. Она подчеркнула, что на восстановление экономики уйдет очень много времени.