Поиск

Суд Гонконга продлил запрет на акции протеста в международном аэропорту

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Высокий суд Гонконга в пятницу продлил ранее распространенный запрет на проведение массовых акций протеста в терминалах международного аэропорта города, сообщило Центральное телевидение Китая.

Постановление суда указывает, что для проведения массовых мероприятий в аэропорту необходимо специальное разрешение. В сообщении отмечается, что запрет направлен против "тех, кто хочет преднамеренно воспрепятствовать или затруднить нормальную работу аэропорта".

Решение о продлении запрета было принято в условиях, когда активисты протестных выступлений в Гонконге, по информации западных СМИ, готовятся в выходные дни повторить выступления как на улицах города, так и в аэропорту.

Ранее из-за акций протеста в аэропорту, которые проходили несмотря на судебный запрет, деятельность воздушной гавани практически прекращалась, отменялись сотни авиарейсов, отмечались столкновения между протестующими и полицией.

Массовые уличные акции продолжаются в Гонконге уже два месяца, они стали ответом на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.

После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Ранее Лэм заявила, что этот специальный административный район Китая столкнулся с экономическим кризисом пострашнее, чем вспышка атипичной пневмонии в 2003 году или финансовый кризис в 2008. Она подчеркнула, что на восстановление экономики уйдет очень много времени.

Гонконг

Новости

Последняя зарубежная авиакомпания, эксплуатирующая SSJ-100, решила их продать

Последняя зарубежная авиакомпания, эксплуатирующая SSJ-100, решила их продать

Что случилось этой ночью: пятница, 23 августа

МИД ФРГ заявил, что помнит об ответственности за Вторую мировую войну

В КНДР заявили об опасности для США санкционного режима против Пхеньяна

В КНДР заявили об опасности для США санкционного режима против Пхеньяна

Адвокат Вышинского сообщил, что не участвует в переговорах по обмену

Представитель США при ООН призвал РФ рассказать о ЧП под Северодвинском

Дипломат РФ счел действия США ведущими к неконтролируемой гонке вооружений

Дипломат РФ счел действия США ведущими к неконтролируемой гонке вооружений

В Канаде заявили, что РФ может вернуться в G8 при возврате Крыма Киеву

США обеспокоил отказ России предоставлять данные о ее военной активности у границ

Что произошло за день: четверг, 22 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');