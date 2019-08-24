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США задумались от открытии консульства в Гренландии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента Дональда Трампа планирует открыть консульство США в Гренландии на фоне растущего экономического и стратегического интереса Вашингтона к этому острову, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на письмо госдепа США.

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Госдеп утверждает, что идея об открытии консульства в Гренландии - это часть плана по расширению присутствия Соединенных Штатов в Арктике.

У США есть "стратегический интерес в том, чтобы укреплять политические, экономические и коммерческие связи в Арктическом регионе", говорится в письме государственного департамента Конгрессу США, оказавшемся в распоряжении агентства.

Открыть консульство госдеп предлагает в 2020 году в административном центре Гренландии городе Нук. Всего в консульстве, согласно плану госдепа, будут работать семь человек.

Прежде США уже открывали консульство в Гренландии в 1940 году во время нацистской оккупации Дании. Консульство было закрыто в 1953 году.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщала со ссылкой на двух помощников президента Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта. Впоследствии сам Трамп заявил, что приобретение США у Дании острова Гренландия было бы стратегически интересным, но этот вопрос не является приоритетным.

Власти Дании резко высказались против продажи острова. После этого стало известно, что Трамп решил отложить назначенную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен на неопределенный срок из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.

Перед отлетом на саммит G7 во Францию Трамп заявил, что он провел телефонный разговор с Фредериксен и назвал ее "замечательной женщиной". Американский президент подчеркнул, что разговор был прекрасным, а отношения между США и Данией - очень хорошие.

Гренландия - самый большой остров в мире. Основная часть населения Гренландии, которое насчитывает 56 тысяч человек, живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Внешней политикой и политикой безопасности занимается Копенгаген.

В 1951 году Дания и США заключили соглашение в сфере обороны, которое дало американским военным право пользоваться авиабазой "Туле" на севере Гренландии.

Западные СМИ отмечали, что Гренландия привлекает внимание таких держав как США, РФ и КНР благодаря своему стратегическому положению и залежам ресурсов.

США Гренландия Дональд Трамп

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