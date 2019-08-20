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Премьер Гренландии не увидел смешного в планах Трампа

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Глава администрации Гренландии Ким Кильсен считает, что в идее президента США Дональда Трампа о покупке Америкой Гренландии нет повода для шуток. Он заявил об этом АР на встрече глав правительств Скандинавских стран в Исландии.

Он добавил, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала абсурдной саму идею обсудить такую сделку.

Ранее правительство Гренландии опубликовало подчеркнуто короткий комментарий о том, что Гренландия не продается, но ее руководству приятен интерес США к сотрудничеству.

Гренландия - полуавтономная территория Дании. Недавно The Wall Street Journal сообщила, что Трамп попросил помощников выяснить, могут ли США купить Гренландию. После того, как новость разошлась по СМИ, советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил эту информацию.

Сам Трамп 19 августа подтвердил, что такая сделка была бы интересна Вашингтону, но пока не является для него приоритетом. Он отметил, что Дания ежегодно теряет из-за Гренландии почти $7 млн, а США приобретение острова было бы выгодно стратегически.

Гренландия США Дональд Трамп Дания

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