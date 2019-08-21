Поиск

Трамп счел некрасивым отказ Дании продавать Гренландию

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду выразил недовольство в связи с тем, в какой форме премьер Дании Метте Фредриксен заявила об отказе от возможной сделки по продаже Гренландии.

"Это было некрасивый способ сделать это", - цитирует слова президента телеканал CBS.

По словам президента, Фредриксен поступила "неприятно", когда назвала его планы купить Гренландию "абсурдом". Трамп подчеркнул, что премьер могла бы просто ответить отрицательно на его предложение.

В миреДатских политиков оскорбил перенос визита Трампа в КопенгагенЧитать подробнее

Ранее на этой неделе Фредериксен заявляла, что считает идею покупки США Гренландии у Дании "абсурдной темой" и исключила возможность продажи острова.

Затем стало известно, что Трамп решил отложить назначенную на начало сентября встречу с Фредериксен на неопределенный срок из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщала со ссылкой на двух помощников президента Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта. Издание отмечало, что у Копенгагена якобы есть трудности с выплатой Гренландии ежегодной субсидии в $600 млн, а Трампа заинтересовала возможность взять эти расходы на себя.

Гренландия - самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Внешней политикой и политикой безопасности занимается Копенгаген.

В 1951 году Дания и США заключили соглашение в сфере обороны, которое дало американским военным право пользоваться авиабазой "Туле" на севере Гренландии.

США Дональд Трамп Дания

Новости по теме

Новости

СМИ сообщили об условии Парижа для возвращения России в G8

СМИ сообщили об условии Парижа для возвращения России в G8

Будущее Человека-паука во франшизе Marvel стало туманным из-за конфликта Sony и Disney

Будущее Человека-паука во франшизе Marvel стало туманным из-за конфликта Sony и Disney

Жертвами теракта на свадьбе в Афганистане стали 80 человек

Косачев предупредил о риске ситуации "семеро против одного" в случае возвращения РФ в G8

В Японии признали успехи КНДР в разработке малых ядерных боеголовок

В Японии признали успехи КНДР в разработке малых ядерных боеголовок

Что случилось этой ночью: среда, 21 августа

Журналистка CNN сообщила о предложении Макрона пригласить РФ на G7-2020

Журналистка CNN сообщила о предложении Макрона пригласить РФ на G7-2020

Белый дом отменил визит Трампа в Данию

Белый дом отменил визит Трампа в Данию

РФ и КНР запросили заседание СБ ООН из-за действий США после выхода из ДРСМД

Госсекретарь США призвал Сербию к признанию Косово

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');