Трамп прибыл во Францию на саммит G7

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Самолет, на борту которого находится президент США Дональд Трамп, прибыл в субботу в аэропорт французского города Биарриц, где стартует саммит G7, сообщают американские СМИ.

Самолет приземлился в 13:03 по местному времени (14:03 по Москве). Первоначально "борт номер один" Трампа приземлился в аэропорту города Бордо, затем он пересел на меньший самолет и через 40 минут прибыл в Биарриц.

В Биаррице Трампа и его супругу Меланию поприветствовала делегация, в составе которой была посол США во Франции Джейми Маккорт.

Ранее на саммит уже прибыл премьеры Канады Джастин Трюдо и Японии Синдзо Абэ.

Саммит в городе Биарриц продлится с субботы до понедельника. Ожидается, что лидеры стран G7 обсудят среди прочего экономические проблемы, а также вопросы изменения климата.