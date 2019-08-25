Республиканец Джо Уолш объявил об участии в президентской гонке 2020 года

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Бывший конгрессмен, республиканец Джо Уолш заявил о намерении участвовать в праймериз к президентским выборам в США 2020 года и назвал нынешнего президента Дональда Трампа неподходящей фигурой.

"У нас в Белом доме сидит парень, который не подходит, абсолютно не подходит на должность президента", - сказал о в интервью в воскресной программе "Эта неделя", которая выходит в эфир американской телерадиокомпании ABC.

"Меня вводит в ступор то, что никто в Республиканской партии не предпринимает никаких шагов, ведь все в Республиканской партии считают его неподходящим", - добавил Уолш.

По его словам, Трамп "лжет каждый раз, как открывает рот". "У нас никогда не было такой ситуации. Нельзя верить ни одному его слову. Он безумен, он чудаковат, он жесток, он нетерпим, он некомпетентен, он не знает, чего он делает, он нарцисс", - сказал Уолш.

В сообщении, размещенном в твиттере, Уолш написал: "Друзья, я решился. Мы не можем, чтобы Дональд Трамп был президентом еще четыре года, поэтому я намерен выдвигаться в президенты. Это будет нелегко, но храбрость - это всегда нелегко, давайте покажем, что мы готовы быть храбрыми".

Friends, I'm in. We can't take four more years of Donald Trump. And that's why I'm running for President.



It won't be easy, but bravery is never easy. But together, we can do it. Join me... join us: go to https://t.co/d40HA9h2Kz.



Let's show the world we're ready to be brave. — Joe Walsh (@WalshFreedom) 25 августа 2019 г.

Уолш - бывший конгрессмен от штата Иллинойс. Ранее он уже выступал с призывами к республиканцам сменить Трампа. В то же время на выборах 2016 года он голосовал за Трампа, однако, свой выбор он объяснил лишь тем, что "Трамп - это не Хиллари Клинтон".

Уолш - не единственный республиканец, готовый побороться с Трампом за пост президента. В апреле о таком намерении сообщил бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд.

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Ранее Трамп назвал своими основными соперниками сенаторов Берни Сандерса и Джо Байдена.