Берни Сандерс собрался снова бороться за пост президента США

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс во вторник объявил о намерении вновь баллотироваться на пост президента США на выборах, которые запланированы в 2020 году.

"Мы начали политическую революцию в кампании 2016 года, и сейчас настало время двигаться вперед", - объявил он в эфире радиостанции Vermont Public Radio.

Сандерс, являющийся независимым сенатором, будет бороться за должность главы государства от Демократической партии США.

Он отметил, что в ходе предвыборной кампании будет выступать против идей и инициатив нынешнего главы государства Дональда Трампа. Сенатор заявил, что, по его мнению, "нынешний обитатель Белого дома позорит страну".

"Я думаю, он патологический лжец. Я также думаю, что он расист, сексист, гомофоб, ксенофоб, который набирает дешевые политические очки, издеваясь над меньшинствами, чаще всего, над мигрантами без документов", - заявил он.

Сандерс баллотировался на пост президента США от Демократической партии в 2016 году, но проиграл Хиллари Клинтон в ходе праймериз. Теперь он говорит, что его новая президентская кампания будет совершенно иной, нежели в 2016 году.

Сандерсу 77 лет. Сенатор отметил, что у него прекрасное здоровье, он полон энергии и жизненных сил.