В Абхазии признали состоявшимся второй тур президентских выборов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - ЦИК Абхазии признал выборы президента республики во втором туре состоявшимися.

Явка избирателей на 15:00 составляет 38,41%, сообщила журналистам в воскресенье пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии республики Елена Лабахуа.

В соответствии с абхазским законом о выборах президента, порог явки во втором туре составляет 25%.

Первый тур выборов главы республики состоялся 25 августа. Было зарегистрировано девять кандидатов. По его итогам во второй тур вышли действующий президент Рауль Хаджимба, получивший поддержку 23,85% избирателей, и руководитель оппозиционной партии "Амцахара" (Родовые огни) Алхас Квициния, набравший 21,9 % голосов. В первом туре явка составила 66,55%.

Оба кандидата в воскресенье уже проголосовали на избирательных участках.