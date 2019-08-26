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Макрон объявил о встрече в "нормандском формате" в сентябре

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что встреча лидеров стран в "нормандском формате" пройдет в сентябре.

"Мы соберемся в сентябре на уровне глав государств и правительств в нормандском формате", - сказал Макрон на пресс-конференции.

Он отметил, что начал обсуждение этого вопроса во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным примерно неделю назад в Брегансоне. По его словам, президент РФ тогда поддержал идею проведения такой встречи.

Макрон не уточнил, где пройдет эта встреча.

В заявлении глав государств и правительств стран "группы семи" говорится, что Париж и Берлин надеются на достижение конкретных результатов по итогам запланированного на сентябрь саммита в нормандском формате.

"Франция и Германия организуют саммит в нормандском формате в ближайшие недели с тем, чтобы добиться конкретных результатов", - говорится в заявлении, опубликованном Елисейским дворцом.

Эммануэль Макрон

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