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В СПЧ понадеялись на соответствующий ответ России на освобождение Вышинского

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов надеется на соответствующий ответ со стороны России на освобождение журналиста Кирилла Вышинского киевским судом.

"Я очень рад, что в судьбе Кирилла Вышинского произошел такой решительный поворот. Считаю, это очень хорошая новость для всех нормальных людей. Журналисту, который не совершил правонарушения, нечего делать в СИЗО", - сказал Федотов "Интерфаксу" в среду.

Киевский апелляционный суд 28 августа смягчил главреду "РИА Новости-Украина" Вышинскому меру пресечения, избрав вместо содержания под стражей личное обязательство. Журналист освобожден из-под стражи.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали Вышинского в Киеве. Журналиста заподозрили в государственной измене.

Кирилл Вышинский Михаил Федотов Киев СПЧ

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