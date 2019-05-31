Лукашенко заявил, что в Белоруссии демократии не меньше, чем в России или на Западе

Так президент ответил тем, кто критикует его политику

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Белоруссии свободы и демократии не меньше, чем в "родной, братской России" или на Западе, заявил президент Александр Лукашенко. Он сказал об этом на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств, передает "БелТА".

"Но, может быть, мы пожестче требуем порядка, потому что мы не так богаты, как Россия. Она может допустить ошибку, но огромные богатства помогают эту ошибку быстро исправить", - объяснил он.

По словам Лукашенко, у Белоруссии нет таких ресурсов, поэтому реформы приходится проводить медленно, так как "ошибки могут дорого стоить", а на их исправление нет ни денег, ни времени.

"Отстанем - не догоним. Поэтому лучше идти медленно, но идти, не останавливаясь, не поворачивая назад и не уходя в сторону. Вот наша политика, абсолютно жизненная", - считает Лукашенко.

Так президент прокомментировал то, что Белоруссию часто критикуют за то, что в ней "недостаточно развита демократия и не в полной мере соблюдаются права человека". Он напомнил, что создатели действующей Конституции страны изучали основные законы всех стран, и в том числе многое заимствовали "у оплотов демократии, прежде всего Франции и Соединенных Штатов Америки".

Ранее на этом же мероприятии Лукашенко объявил, что в Белоруссии скоро разработают новую Конституцию, либо внесут поправки в действующую.