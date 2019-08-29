Поиск

Песков обещал сообщить об обмене пленными с Украиной по мере готовности

Песков обещал сообщить об обмене пленными с Украиной по мере готовности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Reuters

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока не готов комментировать переговоры об обмене удерживаемых лиц между Москвой и Киевом.

"Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего", - сказал он и пообещал дать официальный комментарий, когда в Кремле будут к этому готовы.

Пескову напомнили, что на "Прямой линии" летом 2018 года Владимир Путин назвал неравноценным возможный обмен режиссера Олега Сенцова, осужденного в России по обвинениям в терроризме, и главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого на Украине обвинили в госизмене. Песков ответил, что мнение президента на этот счет не поменялось, "каких-то новых элементов нет".

Его спросили о предполагаемом переводе Сенцова из колонии на Ямале в Москву. Песков ответил, что комментировать не будет. Он напомнил, что в Кремле приветствовали решение украинского суда отпустить Вышинского из-под стражи.

В середине августа стало известно, что в московский СИЗО "Лефортово" перевели осужденных в России граждан Украины Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. Источник "Интерфакса", сообщил, что их могут скоро выдать Украине. Затем "Коммерсантъ" узнал, что одновременно Украине могут выдать и 24 моряков ВМФ, арестованных после инцидента в Керченском проливе. О судьбе Сенцова источник издания ничего сказать не мог. СМИ сообщали. что подготовка к обмену активизировалась после телефонных разговоров президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также сообщалось, что вопрос об освобождении Сенцова на саммите во Франции поднимал Эммануэль Макрон.

29 августа телеграм-каналы начали сообщать о переводе Сенцова из колонии в Москву. Адвокаты режиссера не смогли прокомментировать эту информацию, но ее подтвердили источники "Интерфакса".

Депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз заявил, что, по его данным, обмен состоится 30 августа.

Дмитрий Песков Кирилл Вышинский Олег Сенцов Владимир Путин Украина Крым

Новости по теме

Новости

Правительство Украины сложило полномочия

Sony продаст все свои акции Olympus самой компании за $760 млн

Sony продаст все свои акции Olympus самой компании за $760 млн

Петиция против приостановки работы парламента Великобритании набрала 1,2 млн подписей

Восемь человек погибли при обрушении подъезда дома в Львовской области

Восемь человек погибли при обрушении подъезда дома в Львовской области

Трамп попросил пересмотреть программу помощи Украине в сфере безопасности

Трамп попросил пересмотреть программу помощи Украине в сфере безопасности

Что случилось этой ночью: четверг, 29 августа

Китай сменил военный гарнизон в Гонконге

Глава ЕКА объяснил, почему агентство приостанавливает полеты на российских "Союзах"

Глава ЕКА объяснил, почему агентство приостанавливает полеты на российских "Союзах"

Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 на его курорте

Эрдоган не исключил покупки новейших российских истребителей

Эрдоган не исключил покупки новейших российских истребителей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');