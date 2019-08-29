Песков обещал сообщить об обмене пленными с Украиной по мере готовности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Reuters

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока не готов комментировать переговоры об обмене удерживаемых лиц между Москвой и Киевом.

"Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего", - сказал он и пообещал дать официальный комментарий, когда в Кремле будут к этому готовы.

Пескову напомнили, что на "Прямой линии" летом 2018 года Владимир Путин назвал неравноценным возможный обмен режиссера Олега Сенцова, осужденного в России по обвинениям в терроризме, и главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого на Украине обвинили в госизмене. Песков ответил, что мнение президента на этот счет не поменялось, "каких-то новых элементов нет".

Его спросили о предполагаемом переводе Сенцова из колонии на Ямале в Москву. Песков ответил, что комментировать не будет. Он напомнил, что в Кремле приветствовали решение украинского суда отпустить Вышинского из-под стражи.

В середине августа стало известно, что в московский СИЗО "Лефортово" перевели осужденных в России граждан Украины Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. Источник "Интерфакса", сообщил, что их могут скоро выдать Украине. Затем "Коммерсантъ" узнал, что одновременно Украине могут выдать и 24 моряков ВМФ, арестованных после инцидента в Керченском проливе. О судьбе Сенцова источник издания ничего сказать не мог. СМИ сообщали. что подготовка к обмену активизировалась после телефонных разговоров президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также сообщалось, что вопрос об освобождении Сенцова на саммите во Франции поднимал Эммануэль Макрон.

29 августа телеграм-каналы начали сообщать о переводе Сенцова из колонии в Москву. Адвокаты режиссера не смогли прокомментировать эту информацию, но ее подтвердили источники "Интерфакса".

Депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз заявил, что, по его данным, обмен состоится 30 августа.