Поиск

Адвокат заявил, что самолеты с россиянами и украинцами для обмена еще не вылетали

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Адвокат находящихся на Украине россиян Валентин Рыбин утверждает, что самолеты с заключенными в России и на Украине лицами еще не вылетели для обмена.

"По состоянию на сегодня, на девять часов, я в Полтаве, никто никуда не летит. Все граждане Российской Федерации, а также граждане Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся кто в пункте сбора, а кто в местах предварительного заключения, либо отбывания наказания", - сказал Рыбин в своем видеообращении на странице в фейсбуке в пятницу утром.

Адвокат также призвал не распространять недостоверную информацию. Он подчеркнул, что "из России в Киев никакой самолет не вылетал".

Ночью новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил о начале обмена. Позднее информацию опровергли в Службе безопасности Украины и офисе президента Владимира Зеленского. В Киеве подчеркнули, что процесс еще идет.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу" в Москве, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной пока не начался, потребуется еще какое-то время для оформления необходимых документов.

Украина

Новости по теме

Новости

Россия на треть увеличила импорт пластикового мусора

Россия на треть увеличила импорт пластикового мусора

Источник сообщил об отставке главы Минимущества Ингушетии

Инженер, задержанный по делу об обрушении стены в Новосибирске, отпущен под залог

Инженер, задержанный по делу об обрушении стены в Новосибирске, отпущен под залог

Родители потребовали отменить переезд лицея "Воробьевы горы" из Дворца пионеров

Родители потребовали отменить переезд лицея "Воробьевы горы" из Дворца пионеров

Полиция предостерегла от участия в акции в "Яме" на Хохловской площади

Источник в Москве заявил, что обмен пленными начнется после оформления всех документов

Источник в Москве заявил, что обмен пленными начнется после оформления всех документов

Самолёт "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Полет "Союза" с полностью российским экипажем запланирован на 2020 год

Полет "Союза" с полностью российским экипажем запланирован на 2020 год

Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

Spotify отложил запуск в России до конца года

Spotify отложил запуск в России до конца года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');