Адвокат заявил, что самолеты с россиянами и украинцами для обмена еще не вылетали

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Адвокат находящихся на Украине россиян Валентин Рыбин утверждает, что самолеты с заключенными в России и на Украине лицами еще не вылетели для обмена.

"По состоянию на сегодня, на девять часов, я в Полтаве, никто никуда не летит. Все граждане Российской Федерации, а также граждане Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся кто в пункте сбора, а кто в местах предварительного заключения, либо отбывания наказания", - сказал Рыбин в своем видеообращении на странице в фейсбуке в пятницу утром.

Адвокат также призвал не распространять недостоверную информацию. Он подчеркнул, что "из России в Киев никакой самолет не вылетал".

Ночью новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил о начале обмена. Позднее информацию опровергли в Службе безопасности Украины и офисе президента Владимира Зеленского. В Киеве подчеркнули, что процесс еще идет.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу" в Москве, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной пока не начался, потребуется еще какое-то время для оформления необходимых документов.