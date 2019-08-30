Надвигающийся на США ураган "Дориан" набрал силу до третьей категории

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Ураган "Дориан" набрал силу и усилился до третьей из пяти возможных категорий по своей мощности. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Национальный центр США по предупреждению ураганов.

В центре отметили, что ураган представляет наибольшую опасность Флориде и Багамским островам.

Согласно данным метеорологов, в пятницу эпицентр "Дориана" располагался в 700 км к востоку от северо-западной части Багамских островов. Максимальная скорость порывов ветра достигала 185 км/ч. Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью 17 км/ч.

Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу объявил о введении режима ЧС в штате Флорида. Американский лидер распорядился оказать на федеральном уровне помощь штату в случае удара урагана.

Ожидается, что "Дориан" обрушится на побережье Флориды в понедельник или в ночь на вторник. К этому моменту, по прогнозам метеорологов, он усилится до четвертой категории.

Ранее сообщалось, что во Флориде уже начали активно готовиться к возможному удару стихии. Местные власти раздают жителям мешки с песком для сооружения защитных сооружений от наводнений. В супермаркетах наблюдаются длинные очереди, люди активно закупают питьевую воду, еду и предметы первой необходимости.

На заправках скопились очереди из машин. Автомобилисты заправляются и набирают дополнительные канистры с топливом. В районе мыса Канаверал на востоке Флориды возникли проблемы с нехваткой топлива.

Ряд круизных компаний, в том числе американские Royal Caribbean и Carnival Cruise Lines, начали менять маршруты своих лайнеров, чтобы избежать их попадания в зону возможного удара стихии. Некоторые авиакомпании стали предлагать своим клиентам изменить даты вылетов без взимания дополнительной платы.

Трамп отменил запланированный на конец этой недели визит в Польшу в связи с приближением к Америке урагана "Дориан".

"Я хочу лично убедиться, что все ресурсы федерального правительства будут направлены на ликвидацию последствий урагана. Поэтому я решил отправить в Польшу вместо себя вице-президента Майка Пенса в конце этой недели", - сказал Трамп в ходе выступления в Белом доме.

До этого американский лидер предупредил жителей Флориды о том, что ураган "Дориан" может иметь разрушительные последствия. "Это будет очень серьезный ураган, возможно, один из самых серьезных!" - написал Трамп в твиттере.