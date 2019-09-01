Движение экспрессов в аэропорт Гонконга приостановлено из-за протестов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Гонконге приостановлено движение железнодорожных экспрессов в международный аэропорт из-за возобновившихся акций протеста, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Решение о приостановке движения экспрессов было принято после того, как демонстранты собрались в аэропорту на фоне призывов в интернете к нарушению его работы. По данным агентства, речь идет о нескольких сотнях протестующих.

Демонстранты в черных масках с зонтиками в руках попытались перекрыть шоссе, ведущее к терминалам аэропорта, а также выстроить баррикады на автобусной остановке, отмечается в сообщении. Сотрудники полиции обеспечивают порядок в терминалах. Он работает в обычном режиме и выполняет все запланированные авиарейсы.

Еще около 200 манифестантов собрались в воскресенье у здания британского консульства.

Накануне демонстрации переросли в столкновения активистов с полицией. Протестующие заблокировали транспортное движение на нескольких главных дорогах и выкрикивали антиправительственные лозунги.

В ответ на несанкционированный митинг полицейские призвали участников акции протеста незамедлительно разойтись, а затем применили водометы и слезоточивый газ. В свою очередь, демонстранты забросали стражей порядка камнями.

Протесты по выходным жители Гонконга устраивают уже несколько недель подряд. Первоначально они требовали, чтобы власти не принимали законопроект, разрешающий экстрадицию из Гонконга на территорию материкового Китая. Затем, когда власти Гонконга отказались от законопроекта, к требованиям прибавились и другие. В частности, протестующие требуют отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.