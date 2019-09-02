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Гонконгские студенты бойкотировали занятия в рамках очередных протестов

Гонконгские студенты бойкотировали занятия в рамках очередных протестов
Школьники на акции протеста в Гонконге
Фото: Reuters

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Студенты вузов и ученики старших классов в Гонконге не пришли на занятия в понедельник в рамках продолжающихся уже несколько месяцев акций протеста. Как сообщает The Guardian, предположения, что с началом нового учебного года митинги стихнут, не оправдались.

Учащиеся намерены продолжать бойкот до вторника и затем устраивать его каждую неделю, пока власти не выполнят требования демонстрантов. Участвуют в нем около 9000 тысяч человек из 200 учебных заведений.

Учащиеся собрались возле своих школ и выкрикивали лозунги, проигнорировав торжественные мероприятия по случаю начала нового учебного года. Акции школьников и студентов начались после заявлений официального Пекина, что в протестах виновата также прозападная учебная программа Гонконга.

В понедельник, 2 сентября, из-за действий митингующих вновь произошли сбои в работе общественного транспорта Гонконга: демонстранты не давали закрываться дверям в поездах городского ж/д транспорта, что привело к многочисленным задержкам и привело к транспортному коллапсу в утренний час-пик. The Guardian сообщает, что была задержана как минимум одна группа протестующих.

На фоне акций студентов звучат призывы ко всеобщему бойкоту.

Манифестации продолжаются в Гонконге уже 13 недель. Сначала люди вышли на улицы из-за предстоящего вступления в силу закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая. Власти Гонконга отложили принятие документа, а протестующие расширили свои требования, призывая к реформам и проведению расследования действий полиции во время разгона демонстрантов.

В воскресенье, 1 сентября, пытались остановить работу аэропорта, собравшись там на очередной митинг, что вызвало немедленную реакцию полиции. В субботу, 31 августа, столкновения демонстрантов и полиции произошли в метро.

Государственное китайское информагентство "Синьхуа", комментируя происходящее сообщило, что "тем, кто пытается внести смуту в Гонконге, приходит конец".

Гонконг Китай

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