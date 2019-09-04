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Индекс Hang Seng взлетел на 4,6% на ожиданиях отзыва поправок об экстрадиции

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм может 4 сентября объявить об отзыве законопроекта об экстрадиции подозреваемых в преступлениях на материковую часть Китая, сообщила South China Morning Post со ссылкой на источники. На этой информации гонконгский фондовый индекс Hang Seng взлетел на 4,6%, рекордными темпами с 2011 года.

Предполагается, что Лэм объявит об отзыве поправок из парламента на встрече с депутатами. Это означает, что власти Гонконга пойдут на уступки по первому из пяти требований протестующих, отмечает газета.

Массовые протесты проходят в Гонконге с июня и продолжаются 13 недель. Ранее Лэм под давлением демонстрантов объявила, что законопроект заморожен, но отзывать его не стала, так что протесты продолжились.

Также протестующие требуют расследования действий полицейских, которые применяли силу при разгоне массовых акций, расследования нападения бандитов на протестующих и реформы избирательного законодательства. Также они требуют отставки Лэм, но она не раз заявляла, что уходить с должности не собирается.

Гонконг Кэрри Лэм Hang Seng

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