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C-400 развернут в Турции к следующей весне

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 "Триумф" будет развернута в Турции к весне 2020 года, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"На следующий год, к весне, система будет развернута (в Турции - ИФ)",- заявил Шугаев в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Контракт с Турцией исполняется, сейчас идет отгрузка второй партии системы, которая законтрактована. Еще пара недель и она будет на территории",- сказал Шугаев.

Он отметил, что турецкие специалисты уже проходят обучение, которое завершится к концу 2019 - началу 2020 года.

27 июля турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. В рамках поставок из России российские транспортные самолеты совершили 30 рейсов, доставляя компоненты С-400.

Второй этап начался 27 августа. С этого момента на авиабазу Мюртед транспортные самолеты совершили уже восемь рейсов.

В рамках второго этапа выполнения контракта транспортный самолет 4 сентября доставил в Турцию очередную партию компонентов российской зенитной ракетной системы С-400. По имеющимся данным, на авиабазе Мюртед под Анкарой совершил посадку транспортный самолет Ил-76ТД.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, побывавший с российским лидером Владимиром Путиным на авиасалоне МАКС в Жуковском, заявил, что второй этап поставок Россией зенитно-ракетных комплексов С-400 закончится в конце сентября, а подготовка персонала по обслуживанию ЗРК продолжается. По данным оборонного ведомства Турции, подготовка специалистов осуществляется в учебном центре зенитных ракетных войск ВКС РФ в Гатчине под Санкт-Петербургом.

В минувшую среду начальник управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что поставляемые Россией в Турцию ЗРС С-400 будут готовы к эксплуатации до конца 2019 года, однако в полной мере их возможности можно будет начать использовать к июню 2020 года. Он пояснил, что именно к июню завершится подготовка турецких военных, которым предстоит обслуживать С-400.

Ранее власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.

США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

Россия Турция С-400 ВЭФ-2019

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