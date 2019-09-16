Россия развернула комплексы С-400 в Арктике

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные разместили на архипелаге Новая Земля в Арктике новые системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф", сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота РФ.

"Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на острове Южный архипелага Новая Земля, полностью перевооружён на новые комплексы ПВО С-400", - говорится в сообщении флота.

Военные заявили, что личный состав полка прошёл переобучение на новые системы и подготовлен к заступлению на боевое дежурство. Ранее на вооружении полка стояли системы ПВО С-300.

"С переходом на новые системы ПВО С-400 значительно увеличивается зона контролируемого воздушного пространства в Арктике", - сообщили в пресс-службе Северного флота.

В пресс-службе Северного флота заявили, что С-400 успешно эксплуатируются в условиях Крайнего Севера и Арктики, уже несколько лет стоят на боевом дежурстве сил Северного флота в Кольском Заполярье.

В марте командующий Северным флотом РФ Николай Евменов заявил, что Россия развернет на Крайнем Севере дополнительные силы ПВО, которые будут обеспечивать безопасность воздушного пространства над Северным морским путем.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в арктической зоне. В частности, Минобороны РФ информировало, что за последние несколько лет в Арктике реконструировано почти два десятка аэродромов. В Арктике развернуты новые комплексы ПВО ближнего действия - "Тор-М2ДТ" и "Панцирь-С". В сентябре прошлого года российские военные сообщили о развертывании на острове Котельный берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бастион".