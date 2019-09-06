Мультфильм «Маша и Медведь» покажут в британских кинотеатрах

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российский полнометражный мультфильм "Маша и Медведь" выйдет в прокат в 89 британских и ирландских кинотеатрах сети Vue Entertainment, рассказал "Коммерсанту" коммерческий директор Animaccord Group Алексей Меркулов.

По его словам, мультфильм начнут показывать с 20 сентября, прокат будет длиться не менее четырех недель. В релиз вошли уже вышедшие серии и часть третьего сезона мультсериала, которую покажут впервые.

Как отмечается, дистрибутором является британская Generation Media. Меркулов заявил, что в Великобритании доля, которую дистрибутор получает от сборов, варьируется от 5 до 25%, но точных данных не привел.

Директор Animaccord Group напомнил, что "Маша и Медведь" уже был в зарубежном прокате. В 2015 году в Италии мультфильм показали на 550 экранах, тогда он собрал 4,34 млн евро. Кроме того, его показывали во Франции, Нидерландах, на Ближнем Востоке и в Бразилии.

Главный редактор портала Kinodata.pro Сергей Лавров отмечает, что предсказать сборы "Маши и Медведя" на основании данных других российских картин сложно, так как в этом году они выходили только ограниченный прокат на одну-две недели. С ним соглашается аналитик "Кинобизнеса сегодня" Станислав Демиденко, называя британский рынок непростым для зарубежного неанглоязычного кино.