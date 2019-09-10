Украинский омбудсмен допустила новый обмен пленными до конца года

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова допустила, что еще один обмен пленными между Москвой и Киевом может состояться до конца 2019 года. Она сказала об этом в эфире телеканала 1+1" во вторник. По ее словам, переговоры на эту тему продолжаются.

"На данный момент верифицированы 113 политзаключенных украинцев, из них 89 крымских татар", - сказала она.

Днем ранее в эфире "Громадське" она сказала, что идут переговоры по освобождению граждан Украины, которые находятся в том числе в Крыму. Имена она назвать отказалась, отметив, что "если хочешь что-то сделать, об этом надо молчать".

Переговоры по обмену, который состоялся 7 сентября, она назвала "очень сложными". "Конечно, первыми были 24 моряка, а президент [Владимир] Зеленский занял такую позицию, чтобы добавить еще наших, что дало возможность вернуть именно 35", - сказала Денисова.

Она подтвердила, что моряков, которых удерживали в России после инцидента в Керченском заливе в ноябре 2018 года, освободили под ее личное поручительство. Десять освобожденных украинцев были помилованы президентом Владимиром Путиным, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, суд над которым не закончился, освободили под личное обязательство. Расследования дел в отношении украинцев в России продолжаются, добавила Денисова.