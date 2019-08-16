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Суд по делу активиста Бекирова перенесли на 20 августа

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Заседание суда в Крыму по уголовному делу тяжелобольного гражданина Украины Эдема Бекирова перенесено на 20 августа, сообщила на своей странице в фейсбуке уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня "Верховный суд Республики Крым" должен был определить, какой именно местный суд будет рассматривать уголовное дело Эдема Бекирова по существу - "Красноперекопский районный суд Республики Крым" или "Центральный районный суд Симферополя". Заседание перенесено на 14:00 20 августа", - написала украинский омбудсмен.

По ее словам, удерживаемый в Симферопольском СИЗО Бекиров должен был участвовать в судебном заседании по видеоконференции, но из-за боли в спине не смог перейти из камеры в специально оборудованное помещение. По той же причине два дня назад Эдем Бекиров не встретился со своим адвокатом, добавила Денисова.

Она вновь подчеркнула, что Бекиров может не выдержать поездку в Красноперекопск для рассмотрения судом уголовного дела.

Бекиров - крымско-татарский активист из поселка Новоалексеевка, инвалид I группы. 12 декабря 2018 года его задержали при въезде в Крым с украинской территории. По версии ФСБ РФ, Бекиров создал схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами "для их использования при совершении противоправных действий на территории полуострова". Ведомство заявило об обнаружении в тайнике 12 кг тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию.

Ему предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ).

Бекиров отрицает вину и утверждает, что в мае 2018 года провел в Крыму один день, все время находился с родственниками, так как не мог самостоятельно передвигаться после операции на сердце.

Эдем Бекиров Людмила Денисова Крым РФ Украина

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