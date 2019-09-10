Помощник Козака подтвердил его участие в переговорах об обмене с Украиной

Переговоры рабочих групп заняли месяц

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Козак активно участвует в переговорах Москвы и Киева об обмене удерживаемым лицами, сказал помощник чиновника Илья Джус.

Ранее об участии вице-премьера в переговорах об обмене в формате "35 на 35" сообщали омбудсмены Татьяна Москалькова и Людмила Денисова, а также еще один участник переговоров, помощник президента Украины Андрей Ермак.

Ермак и Козак возглавили рабочие группы по подготовке обмена, рассказал помощник Зеленского "Украинской правде". По его словам, эти группы были сформированы после телефонного разговора президентов двух стран 7 августа. Группы по сути выполнили обещания, которые дали друг другу Владимир Путин и Владимир Зеленский, отмечал Ермак.

"Разговор начинался с моряков, а уже потом они договорились, что к морякам добавляем еще людей. Но уже 7 августа было договорено о 34 людях. Затем удалось договориться о 35", - уточнил Ермак.

На вопрос об участии в переговорах помощника президента России Владислава Сурков, он ответил, что этот чиновник участвует в контактах Нормандского формата. Ермак также заявил, что депутат Верховной рады Виктор Медведчук в контактах рабочих групп не участвовал, а его поездки в Россию являются "его личным пиаром".

7 сентября Россия передала Украине 24 моряков ВМФ, которые были задержаны и арестованы после инцидента в Керченском проливе, режиссера Олега Сенцова и еще десять украинцев, осужденных или находящихся под судом в России. Список тех, кого выдал Киев, до сих пор не публиковался. Известно, что в нем был главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский и свидетель по делу о сбитом малайзийском "Боинге" Владимир Цемах, гражданин Украины.