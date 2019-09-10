Лукашенко ждет Трампа в Минске в 2021 году

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что президент США Дональд Трамп победит на очередных президентских выборах, и ждет его с визитом в Минск.

"Мы хорошо знаем, конечно же, с подачи наших друзей - Себастьяна Коэ, Свена Арне Хансена (глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций и президент Европейской легкоатлетической ассоциации - ИФ), что в 2021 году состоится такой же, очередной матч (легкоатлетический матч Европа - США - ИФ). Они проходят один раз в два года. Но в связи с тем, что в Соединенных Штатах Америки будет проводиться чемпионат мира (по легкой атлетике - ИФ), по правилам такой матч, а его должна принимать после Европы Америка, состояться там не может", - сказал Лукашенко в понедельник на церемонии открытия легкоатлетического матча Европа - США.

В данной связи, продолжил президент, обращаясь к Коэ и Хансену, "не торопитесь ни в Европу дальнюю, ни в Америку". "А через два года, если вы нам поручите, мы проведем еще на более высоком уровне подобный матч. Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки", - заявил глава государства.

"Уточняю, чтобы не заподозрили в нехорошем, как будто мы Америку хотим присоединить. На эти дни, если вы нам доверите, Минск станет столицей США, потому что США должны проводить этот матч. С Дональдом Трампом мы договоримся. В 2021 году он победит на выборах (выборы пройдут в 2020 - ИФ) и, я думаю, появится здесь, на этом стадионе, как я уже сказал, в столице очередных легкоатлетических игр, матча века", - продолжил Лукашенко.

Также он отметил, что для Белоруссии большая честь принимать легкоатлетический матч Европа - США.

"Принимать такое мероприятие - честь для любой страны, и для нас также", - сказал глава государства на встрече с Коэ и Хансеном. Президент отметил, что они "стали настоящими друзьями Беларуси" и "перешагнули через разные предрассудки", которые в свое время были по отношению к ней.

"Я понимаю, что буду многим вам обязан. Поверьте, что мы никогда не были большими должниками, мы обязательно добром ответим на вашу заботу, прежде всего по развитию легкой атлетики", - резюмировал президент.

В свою очередь, Коэ дал высокую оценку уровню подготовки к проведению в Минске легкоатлетического матча между сборными командами Европы и США.

"Я уверен, что вы как лидер государства, мировой лидер разделите мою точку зрения о том, что спорт помогает строить мосты между нациями. Даже в самые сложные времена. Здесь мы чувствуем себя как дома. Мы очень благодарны за то, что вы позволили нам продемонстрировать все лучшее, что есть у спорта, здесь на протяжении двух дней, которые нас ждут", - сказал Коэ, которого цитирует госагентство БелТА.

Он подчеркнул, что была проделана огромная работа по подготовке к матчу. "Мы сдержали свое слово и организовали эту встречу в Минске. Но в свою очередь хочу поблагодарить и вас за то, что вы сдержали свое слово и демонстрируете свою приверженность в борьбе с допингом, помогаете нам в этом", - добавил он.

Матч Европа - США проходит 9-10 сентября на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске. В программу матча включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.