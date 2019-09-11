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Прокуратура Берлина подтвердила, что в громком убийстве подозревают россиянина

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер подтвердил "Интерфаксу", что подозреваемый в громком убийстве гражданина Грузии в берлинском районе Тиргартен имеет российское гражданство.

Он заявил, что "расследование продолжается", но не сообщил, какая именно версия преступления рассматривается. "Мы изучаем все возможные направления", - указал собеседник агентства.

Сообщения местных СМИ и заявления, прозвучавшие из США, о том, что убийство имеет "российский след", пресс-секретарь прокуратуры комментировать не стал и назвал "спекуляциями".

Дело по-прежнему расследует юстиция федеральной земли Берлин, передавать его в генпрокуратуру ФРГ пока не планируется.

Накануне, 10 сентября, издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя американских властей написало, что в США считают, что за убийством стоят российские власти. Подобную информацию публиковали и немецкие СМИ.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа около полудня в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен по дороге в мечеть. Подозреваемый дважды выстрелил в жертву, Хангошвили скончался на месте.

Немецкие СМИ сообщают, что убитый гражданин Грузии был родом из Чечни, а задержанный подозреваемый - россиянин. Посольство РФ сообщало ранее, что задержанному была оказана "консульская помощь", однако указало, что проверяет гражданство мужчины.

Сообщения СМИ о личности подозреваемого, о его якобы фальшивых документах и возможном мотиве преступления официально представителями ФРГ пока не подтверждены.

Берлин Зелимхан Хангошвили

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