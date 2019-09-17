Предполагаемый убийца гражданина Грузии в Берлине отказался давать показания

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Гражданин России, подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в августе, с момента ареста не дает показаний следователям, сообщило во вторник издание The Guardian.

По данным представителя берлинской прокуратуры, подозреваемый во время допроса молчал и "вел себя как профессионал". Он добавил, что с момента задержания мужчина уже связывался с российским посольством.

Газета утверждает, что это убийство похоже нападения в нескольких городах на бывших чеченских боевиков, совершенные якобы при участии российского государства.

По данным члена парламента из Христианско-демократического союза Германии Патрика Сенсбурга, "Кремль заинтересован в том, чтобы разобраться в этом вопросе", однако "Кремль хранит молчание", из-за чего расследование усложняется.

США полагают, что за убийством в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого называют бывшим чеченским боевиком, стоят российские спецслужбы.

Хангошвили был убит в центе Берлине 23 августа днем неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, когда шел в мечеть. Подозреваемый - предположительно гражданин России - два раза выстрелил в жертву, Хангошвили умер на месте нападения.

Немецкие СМИ сообщают, что убитый был родом из Чечни, а задержанный подозреваемый - россиянином. Посольство РФ сообщало ранее, что подозреваемому оказана консульская помощь, однако гражданство мужчины до сих пор проверяется. Официальных подтверждений информации о личности задержанного и его якобы фальшивых документах нет.

В 2015 году Хангошвили пережил покушение на убийство в Тбилиси. Оттуда он переехал на Украину, а затем в Германию, где искал убежище.