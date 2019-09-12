CNBC узнал о прогнозе разведки США по вводу "Буревестников" к 2025 году

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Американская разведка считает, что российские ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник" поступят на вооружение к 2025 году, это более ранний срок по сравнению с прошлыми прогнозами, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные о докладе разведки США.

По информации телеканала, испытания "Буревестника" прошли один раз в начале текущего года, а до этого - еще четыре раза в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года. При этом, как утверждается, все испытания закончились провалом.

В США выяснили, что самый долгий испытательный полет длился чуть более двух минут. Тогда "Буревестник" пролетел около 35 км, после чего контроль над ним был потерян, и испытание завершилось падением ракеты. Длительность самого короткого полета составила четыре секунды, в течение которых "Буревестник" пролетел около 8 км. Предполагается, что в ходе испытаний не удалось запустить ядерную энергетическую установку.

CNBC отмечает, что доклад американской разведки последовал за ЧП под Северодвинском, в ходе которого, по мнению властей США, взорвался именно "Буревестник".

Взрыв на полигоне Архангельской области под Нёноксой произошел 8 августа. В результате погибли двое военных и пятеро сотрудников "Росатома".

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона после ЧП. Росгидромет подтвердил, что он на короткое время вырос в 16 раз, а затем нормализовался. Кроме того, участок Белого моря рядом с местом взрыва на месяц закрыли для судоходства.