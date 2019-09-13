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Президент РАН заявил о снижении уровня радиации в Северодвинске

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В районе Северодвинска, где 8 августа произошел взрыв при испытаниях ракеты с радиоизотопным источником питания, радиация входит в норму, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Там сейчас радиация входит в норму. Темп релаксации радиации, который сейчас есть, вполне нормальный, объясним физическими процессами, распадом радиоактивных элементов, диффузией в пространстве", - сказал академик.

Он выразил уверенность, что Росатом уделяет внимание утилизации радиоактивных отходов: "Есть объект, будущее его должно оцениваться, меры по ликвидации будут приниматься".

Взрыв на полигоне под Архангельском

В начале сентября журналисты сообщили, что на берег Белого моря выбросило понтоны и рядом с ними уровень радиации был превышен в несколько раз. Правительство Архангельской области 6 сентября назвало эти понтоны "потенциально опасными объектами" и уведомило о них "Росатом", Минобороны, Росгидромет и Роспотребнадзор.

Взрыв 8 августа произошел на морской платформе у полигона ВМФ. Полигон относится к военной части в поселке Сопка, примерно в 40 километрах от Северодвинска и в двух километрах от села Нёнокса, где на 2010 год проживало 468 человек. Погибли пять сотрудников "Росатома", два представителя Минобороны, а число пострадавших точно не известно.

С 9 августа по 10 сентября была запрещена навигация в районе Двинского залива Белого моря, где произошел взрыв.

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала, что с 11:50 до 12:20 8 августа в городе фиксировалось превышение радиационного фона, но в течение дня он нормализовался. Росгидромет сообщал, что в день взрыва радиационный фон в Северодвинске на короткое время вырос в 16 раз. Скачок был зафиксирован около 12:30 до 1,78 мкЗв/ч. Это превышение не опасно для здоровья людей, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ) Леонид Большов.

Северодвинск Нёнокса РАН Александр Сергеев Росатом Минобороны Архангельская область Росгидромет

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