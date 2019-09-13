Президент РАН заявил о снижении уровня радиации в Северодвинске

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В районе Северодвинска, где 8 августа произошел взрыв при испытаниях ракеты с радиоизотопным источником питания, радиация входит в норму, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Там сейчас радиация входит в норму. Темп релаксации радиации, который сейчас есть, вполне нормальный, объясним физическими процессами, распадом радиоактивных элементов, диффузией в пространстве", - сказал академик.

Он выразил уверенность, что Росатом уделяет внимание утилизации радиоактивных отходов: "Есть объект, будущее его должно оцениваться, меры по ликвидации будут приниматься".

В начале сентября журналисты сообщили, что на берег Белого моря выбросило понтоны и рядом с ними уровень радиации был превышен в несколько раз. Правительство Архангельской области 6 сентября назвало эти понтоны "потенциально опасными объектами" и уведомило о них "Росатом", Минобороны, Росгидромет и Роспотребнадзор.

Взрыв 8 августа произошел на морской платформе у полигона ВМФ. Полигон относится к военной части в поселке Сопка, примерно в 40 километрах от Северодвинска и в двух километрах от села Нёнокса, где на 2010 год проживало 468 человек. Погибли пять сотрудников "Росатома", два представителя Минобороны, а число пострадавших точно не известно.

С 9 августа по 10 сентября была запрещена навигация в районе Двинского залива Белого моря, где произошел взрыв.

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала, что с 11:50 до 12:20 8 августа в городе фиксировалось превышение радиационного фона, но в течение дня он нормализовался. Росгидромет сообщал, что в день взрыва радиационный фон в Северодвинске на короткое время вырос в 16 раз. Скачок был зафиксирован около 12:30 до 1,78 мкЗв/ч. Это превышение не опасно для здоровья людей, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ) Леонид Большов.