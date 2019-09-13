Порошенко пришел на допрос

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в пятницу утром на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.

При этом она не уточнила, в рамках какого уголовного производства проводятся следственные действия.

10 сентября Порошенко на допрос не пришел, так как участвовал в заседании Верховной рады, депутатом которой он является. Вместо этого его адвокат принес в ГБР письменные показания экс-президента.