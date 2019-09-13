Поиск

Порошенко пришел на допрос

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в пятницу утром на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.

При этом она не уточнила, в рамках какого уголовного производства проводятся следственные действия.

10 сентября Порошенко на допрос не пришел, так как участвовал в заседании Верховной рады, депутатом которой он является. Вместо этого его адвокат принес в ГБР письменные показания экс-президента.

Украина Петр Порошенко

Новости по теме

Новости

В Париже стартовала самая массовая с 2007 года забастовка транспортников

В Париже стартовала самая массовая с 2007 года забастовка транспортников

Президент Украины сообщил о подготовке нового обмена задержанными с РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 13 сентября

Лавров заявил о завершении войны в Сирии

Лавров заявил о завершении войны в Сирии

В Гарвардском университете вручили Шнобелевскую премию

В Гарвардском университете вручили Шнобелевскую премию

Минюст США назовет имя связанного с терактом 11 сентября саудовского чиновника

Госдеп нашел доказательства поставок нефти с танкера Adrian Darya 1 в Сирию

Дональд Трамп отверг сообщения о слежке Израиля за его администрацией

Трамп опроверг назначение Помпео советником по нацбезопасности

США разморозили $250 млн для военной помощи Украине

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');