На Украине заявили, что изменений об особом статусе Донбасса не будет
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Конституцию Украины не будут вноситься никакие изменения об особом статусе Донбасса, а неподконтрольным Киеву территориям предлагается развиваться по пути децентрализации, как и всей остальной стране, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"В Минских договоренностях записано, что будет проведена реформа украинского законодательства, реформа Конституции, в основе которой лежит децентрализация", - сказал он на брифинге в субботу в рамках 16-й встречи Ялтинской Европейской стратегии (YES) в Киеве.
Пристайко отметил, что Украина предлагает "той стороне, которая находится сейчас за линией соприкосновения, понять, что шанс для их развития - это децентрализация".
"Они могут объединять громады, ожидать определенных возможностей, в частности, финансовых, как и сейчас области и районы в Украине, - пояснил он. - Это и есть максимальное предложение, которое мы делаем".
Глава МИД заявил: "Мы не вносим в Конституцию никаких особых, не особых статусов".
Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике назвали неприемлемым киевский вариант децентрализации Донбасса.
Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был согласован лидерами России, Украины, Германии и Франции в 2015 году.
Один из пунктов этого документа - принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, на территории которых находятся самопровозглашенные Донецкая народная республика (ДНР) и Луганская народная республика (ЛНР).