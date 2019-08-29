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Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту в "нормандском формате"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину, и они обсудили подготовку к предстоящему саммиту "нормандской четверки" - Франции, Германии, России и Украины, который должен сдвинуть ситуацию с исполнением "Минских соглашений". Об этом сообщила пресс-служба Меркель.

Собеседники согласились, что необходимо ускорить переговоры по контрактам о транзите газа через Украину.

Также они обсудили недавнюю военную эскалацию в Сирии, ситуацию в Ливии и поддержали действия спецпосланников ООН в этих странах.

28 августа Меркель обсудила предстоящий саммит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они договорились назначить на 2 сентября подготовительную встречу дипломатических советников президентов и правительств четверки. Дата саммита еще не определена.

Украина с ноября 2015 года не получает российский газ по контракту с "Газпромом", но покупает его у западных стран по реверсу. Договоренности о транзите через украинскую систему газа в Европу действуют до конца 2019 года, договориться о новых контрактах "Нафтогаз" и "Газпром" пока не могут. В апреле 2019 года Путин, комментируя истечение транзитного договора, обратил внимание, что при отсутствии транзита газа не будет и реверса, а это поставит под угрозу газоснабжение всей Украины.

Ранее в августе Путин обсуждал Украину с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В частности, они затронули вопрос об обмене удерживаемых лиц между Киевом и Москвой. Разговор Путина и Меркель прошел на фоне активизации переговоров об этом обмене.

Владимир Путин Ангела Меркель Нормандская четверка Украина Франция Владимир Зеленский

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