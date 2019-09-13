В Кремле заметили изменения в атмосфере отношений с Украиной

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле фиксируют изменения в атмосфере российско-украинских отношений после состоявшегося 7 сентября обмена удерживаемыми лицами, отмечают политический эффект этой акции.

"Вы видите общие подвижки (ощущаются - ИФ) в воздухе. Атмосфера меняется", - сказал журналистам в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что состоявшийся обмен - "это, конечно, гуманитарный шаг прежде всего, но он, несомненно, имеет политическое звучание". По словам Ушакова, "это очень важная акция, надеемся, что она будет способствовать установлению нормальных отношений между нашими странами".

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле "35 на 35".