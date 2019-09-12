Саудовская принцесса осуждена во Франции за приказ избить человека

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Сестра наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана получила условный срок во Франции за то, что она приказала своему телохранителю избить мастера, который делал ремонт в ее апартаментах в Париже в 2016 году, сообщает газета Le Figaro.

Французский суд заочно приговорил принцессу Хассу бен Салман к 10 месяцам условного тюремного срока и штрафу в 10 тыс. евро. Ее признали виновной в соучастии в применении насильственных действий и удержании человека против его воли. Адвокат женщины намерен обжаловать приговор и доказать ее непричастность к случившемуся.

Охранник сестры наследного принца получил восемь месяцев тюрьмы условно и был оштрафован на 5 тыс. евро.

Инцидент произошел в 2016 году. По словам техника Ашрафа Эйда, который делал ремонт в апартаментах принцессы, ее телохранитель напал на него после того, как она обвинила мастера в том, что он несколько раз сфотографировал ее. Согласно показаниям потерпевшего, охранник ударил его и связал, а затем приставил пистолет к его голове и приказал целовать ноги принцессы.

По словам мастера по ремонту, он фотографировал мебель в ванной прежде, чем начать изменения, чтобы затем сравнить результат. Именно в этот момент, по его словам, принцесса зашла в ванную, и ее отражение в зеркале попало в кадр.

После случившегося Эйд обратился в полиции. Полиция допросила принцессу, а затем отпустила, и через три дня она уехала из Франции. Следователи несколько раз пытались связаться с ней, но им это не удалось. В декабре 2017 года французская прокуратура выдала ордер на арест принцессы.