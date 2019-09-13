Талибы в Москве подтвердили готовность продолжить переговоры с США

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Делегация движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) на переговорах в Москве заявила о готовности продолжить диалог с США, сообщили в пятницу в МИД России.

"С российской стороны была подчеркнута необходимость возобновления переговоров между США и движением талибов", - сообщили журналистам на Смоленской площади по итогам консультаций в МИД России.

"Талибан", в свою очередь, подтвердил готовность к продолжению диалога с Вашингтоном", - заявили в МИД России.

Спецпредставитель США Залмай Халилзад и талибы по итогам девяти раундов переговоров в Катаре согласовали проект документа об условиях вывода американских войск из Афганистана и прекращении огня, а также запуске межафганских переговоров о мире.

Однако после серии терактов в Кабуле, совершенных талибами, президент США Дональд Трамп отменил запланированные на 8 сентября в Кэмп-Дэвиде встречи с представителями "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил тогда, что США приостанавливают переговоры с талибами, которые они вели в Катаре, а Халилзад отзывается в Вашингтон.

В свою очередь президент США заявил, что считает "мертвыми" переговоры с афганским движением "Талибан". "Что касается меня, то я считаю их мертвыми. Они мертвы", - сказал Трамп журналистам.